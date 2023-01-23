『デサント トートリュック リュックサック トートバック 25L 2WAY PCポケット 通勤 通学 BKCM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 07分に出品され03月20日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント トートリュック リュックサック トートバック 25L 2WAY PCポケット 通勤 通学 BKCM



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ44cmxヨコ37cmxマチ15cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・留め具の種類: ファスナー

・重量:560g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 50.40 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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