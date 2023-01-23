『リーベックス(Revex) ワイヤレス トーク インターホン 親機 玄関セット ZS200MG【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 19時 32分に出品され04月05日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リーベックス(Revex) ワイヤレス トーク インターホン 親機 玄関セット ZS200MG



【商品説明】

・サイズ:親機:W6.9×H14.7×D2.9cm(ホルダー装着時)、玄関子機:W9.5×H12.5×D4.7cm

X06Y2PSWPM

【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。