『リーベックス(Revex) ワイヤレス トーク インターホン 親機 玄関セット ZS200MG【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 19時 32分に出品され04月05日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リーベックス(Revex) ワイヤレス トーク インターホン 親機 玄関セット ZS200MG
【商品説明】
・サイズ:親機:W6.9×H14.7×D2.9cm(ホルダー装着時)、玄関子機:W9.5×H12.5×D4.7cm
X06Y2PSWPM
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8009円
964 入札履歴
終了
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