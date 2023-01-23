『【BABY-G】カシオ 腕時計 ベイビーG プレイフルビーチコレクション ミントラグーン アナデジ レディース クオーツ ★ BGA-320-3AJF【新品】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 31分に出品され03月03日 07時 31分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 夏の腕元を彩るのは、ビーチをテーマにした元気いっぱいのカラーたち。



【Ref：BGA-320-3AJF】

【ムーブメント】：クオーツ

【カラー】

・ケース/ベルト：ミントラグーン

・文字盤：グラデーション

【素材】

・ケース/ベルト：樹脂

・ガラス：無機ガラス

【ケースサイズ】：約42.4mm

【防水性】：10気圧防水

【機能】

・ショックレジスト

・ワールドタイム：世界27都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋GMT（グリニッジ標準時）の時刻表示

・ストップウオッチ / タイマー

・時刻アラーム / 時報

・フルオートカレンダー / 12/24時間制表示切替

・LEDライト（ホワイトカラー）

【付属品】：保証書 取扱説明書 専用BOX

【保証期間】：1年保証

メーカーの保証規定に準じます。商品に付属する保証書をご確認下さい。



※画像は光の加減により現物と多少違った色合いに見える場合がございますのでご了承ください。

※当店では商品入れ間違いなどを防ぐ為、検品から梱包作業までを二人以上で行い動画にて撮影もしております。安心してご注文ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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BGA-320-3AJF【新品】