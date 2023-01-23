『カシオ CASIO ベビージー BEACH TRAVELER SERIES BGA-250-1AJF 腕時計 レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 36分に出品され03月17日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お問い合わせ商品ID】BGA-250-1AJF
【型番】BGA-250-1AJF
【商品名】カシオ CASIO ベビージー BEACH TRAVELER SERIES BGA-250-1AJF 腕時計 レディース
【ブランド】カシオ (CASIO)
【文字盤】-
【ムーブメント】-
【保証】年
【付属品】ゆきざきボックス
【商品状態】[新品]
正規品
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【商品説明】仕様
基本情報
発売年月
2018年4月
価格
メーカー希望小売価格?￥14，300（税込）
ケースサイズ（縦×横×厚さ）
45.1 × 41 × 13.3 mm
質量
33 g
ケース・ベゼル材質
樹脂
バンド
樹脂バンド
構造
耐衝撃構造（ショックレジスト）
防水性
10気圧防水
使用電源・電池寿命
電池寿命：約3年
外装
ガラス
無機ガラス
その他
ネオブライト
時計機能
ワールドタイム
ワールドタイム：世界27都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋GMT（グリニッジ標準…
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落札価格8008円
604 入札履歴
終了
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