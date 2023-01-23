カシオ CASIO ベビージー BEACH TRAVELER SERIES BGA-250-1AJF 腕時計 レディース【年末の贈り物】

商品情報

【お問い合わせ商品ID】BGA-250-1AJF

【型番】BGA-250-1AJF

【商品名】カシオ CASIO ベビージー BEACH TRAVELER SERIES BGA-250-1AJF 腕時計 レディース

【ブランド】カシオ (CASIO)

【文字盤】-

【ムーブメント】-

【保証】年

【付属品】ゆきざきボックス

【商品状態】[新品]



正規品



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【商品説明】仕様

基本情報

発売年月

2018年4月

価格

メーカー希望小売価格?￥14，300（税込）

ケースサイズ（縦×横×厚さ）

45.1 × 41 × 13.3 mm

質量

33 g

ケース・ベゼル材質

樹脂

バンド

樹脂バンド

構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）

防水性

10気圧防水

使用電源・電池寿命

電池寿命：約3年

外装

ガラス

無機ガラス

その他

ネオブライト

時計機能

ワールドタイム

ワールドタイム：世界27都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋GMT（グリニッジ標準…