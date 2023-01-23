『BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg BGA-280-7AJF【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 58分に出品され03月13日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg BGA-280-7AJF アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-Gから、丸みのあるシルエットが特徴のNewシリーズの登場です。新型BGA-280は、パーツを重ねた多層構造のケースデザインを採用し、カラフルな仕上げが特徴のシリーズです。ラウンド型ケースでキュートな印象ながらボリューム感のあるフォルムに、メタリックのインデックスでスポーティなディテールもプラスしています。ホワイトのモデルは文字板をパステルトーンのタイダイ風に仕上げました。機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水搭載で実用性も装備。BABY-Gブランドの根幹であるスポーティさとカラフルさを表現したNewシリーズの登場です。「国内正規品」neelセレクトショップはカシオ腕時計の正規販売店です。】

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