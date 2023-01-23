BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg BGA-280BA-2AJF ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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【BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg BGA-280BA-2AJF ネイビー アクティブな女性に向けた耐衝撃・カジュアルウオッチBABY-Gから、ベーシックスタイルと相性の良いカラーのモデルです。ベースモデルは丸みのあるシルエットとパーツを重ねた多層構造ケースが特徴のBGA-280を採用。カラーは幅広いファッションに取り入れやすいくすみ系のネイビー。ベゼルリングのメタリック仕上げとダイアルのインデックスの蒸着仕上げで、華やかさをプラスしています。機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水機能など日常生活で頼れる機能を備えています。ベーシックカジュアルで実用性の高いウオッチです。[カシオ ベビーG CASIO BABY-G 2023 新作]】