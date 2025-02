BTS 写真集 THE FACT BTS PHOTO BOOK WE REMEMBER：WE REMEMBER 写真集 防弾少年団 防弾 K-pop【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】 BTS 写真集 THE FACT BTS PHOTO BOOK WE REMEMBER:WE REMEMBER 写真集 防弾少年団 防弾 K-pop

【品番】 jj-bts_book

【商品】 BTS 写真集

【内容】

全世界30万部限定、日本では2万部限定販売!

フォトブックは140ページで構成されており、ステージや舞台裏で

撮影された写真が収められています。

さらに、2021年2月24日に放送された「MTVアンプラグドプレゼンツ : BTS」

と2020年12月に開催された「2020 THE FACT MUSIC AWARDS」の特別写真が満載です。

【構成】

・フォトブック:140ページ

・フォトカード:32枚

・ポスター:1枚

・プリントフォト:5P