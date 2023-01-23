『新釈漢文大系 21 十八史略 下 ／ 明治書院【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 36分に出品され03月26日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【島村管理コード：15120230705】
SEK ピラミッドドリル(チタンコーティング)4.0~22.0mm 10段 6.35mm 六角 (金属・金工)
¥ 7999
IS エクストラ正宗ドリル 7.3mm EXD7.3 (10本入り)
¥ 7995
ビックツール ビックツール 月光ドリル 5本入り 9.5mm GKD9.5 (金属・金工)
¥ 7993
スターエム 28K-D1560 超硬替刃式座掘錐 ドリル付 15×60
¥ 7987
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.7mm
¥ 7987
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.9mm
¥ 7987
ビックツール 月光ドリル 10本入り 4.2mm GKD4.2
¥ 7980
ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM040 (金属・金工)
¥ 7979
スターエム 28K-D1560 超硬替刃式座掘錐 ドリル付 15×60
¥ 7979
スターエム 28K-D1560 超硬替刃式座掘錐 ドリル付 15×60
¥ 7979
LENOX (レノックス) バリビット段付きドリル 22mm-35mm 30912-VB12
¥ 7970
ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM038 (金属・金工)
¥ 7963
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.6mm
¥ 7959
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.1mm
¥ 7959
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6mm
¥ 7959
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.5mm
¥ 7959
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM068 6.8mm
¥ 7958
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM069 6.9mm
¥ 7958
落札価格8008円
407 入札履歴
終了
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