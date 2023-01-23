『大日本古文書 幕末外国関係文書之46/東京大学史料編纂所【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 06時 59分に出品され03月08日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 編:東京大学史料編纂所

出版社:東京大学

発売日:1997年03月

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