『[中国語繁体字] 現代中国小説選 全５冊【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 17時 07分に出品され03月07日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【叢書名】中文小説100強洪範文学叢書196 【編著者】鄭樹森編 【出版社】 洪範書店有限公司 【出版年月】1999/10 【商品コード】 10108871