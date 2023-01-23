『翌日発送・デンマークのクロスステッチ ヤマナシヘムスロイド４０周年記念セット（全４冊セ/デンマーク手工芸ギル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 52分に出品され03月14日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社名：ヤマナシヘムスロイド、復刊ドットコム
著者名：デンマーク手工芸ギルド、山梨幹子
発行年月：2019年10月
キーワード：デンマーク ノ クロス ステッチ ヤマナシ ヘムスロイド ヨンジュッシュウネン キネン セット ゼン ヨンサツ セット、デンマーク シュコウゲイ ギルド、ヤマナシ，ミキコ
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落札価格8008円
716 入札履歴
終了
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