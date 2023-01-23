『StarTech.com USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 4K/30Hz対応 ローズゴールド VGA/DVI/HDMI/mDP出力【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 27分に出品され03月19日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort

4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現

ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ

携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体