『シャープ RG-H100-S シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 09時 15分に出品され05月02日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ RG-H100-S シルバー
【商品説明】
・サラウンド：非対応， ワイヤレス：非対応， インターフェース：ミニプラグ(4極)
・タイプ：ネックバンド(インナーイヤー)， ステレオ/モノラル：ステレオ， 構造：開放型， ノイズキャンセリング：非対応
・周波数帯域(L)：100Hz， 周波数帯域(H)：20000Hz
・最大入力：5mW
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
287 入札履歴
終了
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