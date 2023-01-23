『3WAYビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6型ワイド対応 超撥水 軽量 ブラック BAG-LW10BK サンワサプライ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 16時 07分に出品され05月05日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超撥水素材＆止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。3WAYタイプ・15.6インチワイド対応・ブラック