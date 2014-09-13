『ダニエルブージュ エンペラー ＸＯ (25年) 40度 700ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 13時 21分に出品され04月23日 13時 21分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブラックコニャックで有名なダニエル・ブージュのスタンダード品。

オフアンバーカラー。

ナツメグ、クローヴ、シナモン、バニラの芳香と味わいにプルーンのニュアンス。

25年熟成品。

ユニ・ブラン100%、リムーザン新樽熟成。

【ＤＡＮＩＥＬ ＢＯＵＪＵ】



H06

201409

20140913「プチギフト」