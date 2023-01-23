『ワイン シャンパーニュ ピエール・パイヤール 2008 ラ・グラン・リコルテ ブジー グラン・クリュ コレクション・プリヴェ 750ml フランス Winart【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 47分に出品され03月13日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャラメリゼしたリンゴに、根底にある赤果実、ブリオッシュのヒントが加わる。リッチでありながら、上質な酸によってフレッシュさがもたらされている。力強く、フィニッシュは長く、スパイシー。2008年は私の人生のなかで最も素晴らしいヴィンテージのひとつ。上質で一点に集中していて、信じられないほど長い味わい。ピュアで凝縮感があるが、かろうじて感じられる程度の重さ。1996年や2012年の品質、ポテンシャルに匹敵する。」by.Pierre Paillard

産地：Champagne Grand Cru

畑詳細：Chardonnay：Les Grandes Cabanes、Pinot Noir：Les Ronsures品種：シャルドネ45％、ピノ・ノワール55％ 熟成：11年(132か月） ドサージュ：1.8g/L

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配送：通常便 ※夏季はクール便推奨（クール便のご利用なしでの吹きこぼれ等の不具合は返品対象外となります）

化粧箱：なし※ギフトのご利用にはギフトＢＯＸをご購入ください。

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輸入元：フィラデス

ブドウ品種：シャルドネ、ピノノアール