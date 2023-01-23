『ワイン シャンパーニュ ピエール・パイヤール 2008 ラ・グラン・リコルテ ブジー グラン・クリュ コレクション・プリヴェ 750ml フランス Winart【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 47分に出品され03月13日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャラメリゼしたリンゴに、根底にある赤果実、ブリオッシュのヒントが加わる。リッチでありながら、上質な酸によってフレッシュさがもたらされている。力強く、フィニッシュは長く、スパイシー。2008年は私の人生のなかで最も素晴らしいヴィンテージのひとつ。上質で一点に集中していて、信じられないほど長い味わい。ピュアで凝縮感があるが、かろうじて感じられる程度の重さ。1996年や2012年の品質、ポテンシャルに匹敵する。」by.Pierre Paillard
産地：Champagne Grand Cru
畑詳細：Chardonnay：Les Grandes Cabanes、Pinot Noir：Les Ronsures品種：シャルドネ45％、ピノ・ノワール55％ 熟成：11年(132か月） ドサージュ：1.8g/L
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・破損以外の返品はお断りします
配送：通常便 ※夏季はクール便推奨（クール便のご利用なしでの吹きこぼれ等の不具合は返品対象外となります）
化粧箱：なし※ギフトのご利用にはギフトＢＯＸをご購入ください。
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輸入元：フィラデス
ブドウ品種：シャルドネ、ピノノアール
ベーレンス＆ヒッチコック メルロー 2003 アルダー・スプリングス・ヴィンヤード 750ml赤
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コスタ・ブラウン ワン・シックスティーン シャルドネ ロシアン・リヴァー・ヴァレー 2016年 750ml （アメリカ カリフォルニア 白ワイン）
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デュモル ハイランド ディバイド ピノ ノワール ロシアン リヴァー ヴァレー 2017 手摘み100％ ワインメーカー アンディー スミス
¥ 8008
カレラ ミルズ・ヴィンヤード マウント・ハーラン ピノ・ノワール 2011年 （アメリカ・赤ワイン） 家飲み 巣ごもり 応援
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¥ 8008
カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード ホワイト ボーンズ シャルドネ 2019 カテナ家元詰 正規代理店輸入品
¥ 8008
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¥ 8008
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¥ 8008
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お歳暮 2023 ギフトワイン ダックホーン メルロー スリー・パームス・ヴィンヤード ナパ・ヴァレー 2017 赤 750ml アメリカ合衆国 カリフォルニア 送料無料
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ギヨーム・セルジャン レ・プレ・デュー B.O. ブラン・ド・ブラン エクストラ・ブリュット NV 750ml
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ウィリアムズ・セリエム ピノ・ノワール・ラシアン・リヴァー・ヴァレー [2011]750ml
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Oasi Degli Angeli Kurni [2010] ／ オア ジ・デリ・アンジェリ クルニ [IT][赤]
¥ 8008
シャトー・レオヴィル・ポワフェレ [2008]750ml
¥ 8008
ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ コンブ・オー・モワンヌ[2005]赤 ドメーヌ・ドミニク・ガロワ
¥ 8008
白ワイン フランス ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ モンドミリュ 2021 750ml
¥ 8008
落札価格8008円
182 入札履歴
終了
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