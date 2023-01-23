『NV プルミエ クリュ レゼルヴ ド ロメ シャンパーニュ ロジェ クーロン 正規品 シャンパン 白 辛口 750ml Roger Coulon Champagne Reserve de LHommee 1er Cru【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 03時 51分に出品され04月20日 03時 51分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】Roger Coulon Champagne Reserve de LHommee 1er Cru NV
【生産地】フランス/France＞シャンパーニュ地方/Champagne＞モンターニュ・ド・ランス地区/Montagne de Reims
【蔵元】ロジェ・クーロン / Roger Coulon
【格付】A.O.C シャンパーニュ プルミエ・クリュ / Champagne 1er Cru
【ヴィンテージ】ノン・ビンテージ
【種類 / 味わい】泡Champagne / 白white / 辛口dry
【品種】シャルドネ60％，ピノ・ノワール35%，ムニエ5%
【ドサージュ】3g/l
【容量】750ml
【輸入元】正規輸入代理店
【情報】全てプルミエクリュの畑で、シャルドネは樽で熟成しています。瓶熟5年。美しい黄金色、柔らかい酸味に旨みが乗り、余韻も華やか。
シャトー カマンサック 2000 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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ジュスト ディ ノートリ 2020 トゥア リータ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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シャトー・デュアール・ミロン・ロートシルト 2018 750ml ボルドー ポイヤック グランクリュ4級
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12月15日以降発送予定シャンボール ミュジニー 2020 ジョルジュ リニエ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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ロゼ 2017 フランシス ブラール 750ｍｌ 発泡ロゼ よりどり6本から送料無料
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ヴォルネイ プルミエ クリュ レ カイユレ 2016 ラ プス ドール 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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12月8日以降発送予定シャトー ラグランジュ 2018 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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ボーヌ プルミエ クリュ クロ デ フェーヴ 2013 ドメーヌ シャンソン 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
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ワイン 赤ワイン シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト 2019年 フランス ボルドー フルボディ 750ml
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ルイ・フルーロ ヴォーヌ・ロマネ [2021]750ml
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白ワイン フランス ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ（ビトゥーゼ） プリユール（プリウール） ムルソー レ コルバン 2020 750ml
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【直輸入】2020年 プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ レ・ペリエール ( 生産者: コルディエ・ペール・エ・フィス )
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白ワイン フランス ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ（ビトゥーゼ） プリユール（プリウール） ムルソー レ コルバン 2020 750ml
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エクストラ ブリュット ミレジメ 2016 ルクレール ブリアン 750ｍｌ 発泡白 よりどり6本から送料無料
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2014 ブリュット ブラン ド ブラン ミレジム ドゥラモット シャンパン 辛口 白 750ml Delamotte Brut Blanc de Blancs Millesime
¥ 8008
落札価格8008円
217 入札履歴
終了
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