『NV プルミエ クリュ レゼルヴ ド ロメ シャンパーニュ ロジェ クーロン 正規品 シャンパン 白 辛口 750ml Roger Coulon Champagne Reserve de LHommee 1er Cru【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 03時 51分に出品され04月20日 03時 51分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】Roger Coulon Champagne Reserve de LHommee 1er Cru NV



【生産地】フランス/France＞シャンパーニュ地方/Champagne＞モンターニュ・ド・ランス地区/Montagne de Reims



【蔵元】ロジェ・クーロン / Roger Coulon



【格付】A.O.C シャンパーニュ プルミエ・クリュ / Champagne 1er Cru



【ヴィンテージ】ノン・ビンテージ



【種類 / 味わい】泡Champagne / 白white / 辛口dry



【品種】シャルドネ60％，ピノ・ノワール35%，ムニエ5%





【ドサージュ】3g/l



【容量】750ml



【輸入元】正規輸入代理店



【情報】全てプルミエクリュの畑で、シャルドネは樽で熟成しています。瓶熟5年。美しい黄金色、柔らかい酸味に旨みが乗り、余韻も華やか。