野球 ショルダーバッグ ミズノプロ MPセカンドバッグ 約46L 1FJD3001 バッグ 再帰反射【2025年度カレンダ】

商品情報

新機能スプリットストラップ搭載、充実の小物ポケット、再帰反射

カラー:

09:ブラック、14:ネイビー、16:パステルネイビー

サイズ:

L50×W23×H30cm

容量:約46L

素材:合成皮革(PVC)

重量:約1850g

機能:選手の安全に配慮した再帰反射パイピング

機能:小物がバラバラになりにくい前ポケット内部に小分けポケット

仕様:裏地にペットボトル5本分再生ポリエステル使用(一般的な500ml容量ペットボトル26g換算)

原産国:中国

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【メーカー品番： 1FJD300109 1FJD300114 1FJD300116 】

【黒】【紺】