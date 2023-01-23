『野球 ショルダーバッグ ミズノプロ MPセカンドバッグ 約46L 1FJD3001 バッグ 再帰反射【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 10時 05分に出品され03月22日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新機能スプリットストラップ搭載、充実の小物ポケット、再帰反射
カラー:
09:ブラック、14:ネイビー、16:パステルネイビー
サイズ:
L50×W23×H30cm
容量:約46L
素材:合成皮革(PVC)
重量:約1850g
機能:選手の安全に配慮した再帰反射パイピング
機能:小物がバラバラになりにくい前ポケット内部に小分けポケット
仕様:裏地にペットボトル5本分再生ポリエステル使用(一般的な500ml容量ペットボトル26g換算)
原産国:中国
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【メーカー品番： 1FJD300109 1FJD300114 1FJD300116 】
【黒】【紺】
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落札価格8008円
460 入札履歴
終了
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