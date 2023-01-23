『Cleveland(クリーブランド)日本正規品 HUNTINGTON BEACH SOFT (ハンティントンビーチソフト) レディスパター ピストルグリップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 00時 29分に出品され04月10日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッド素材：SUS304ソフトステンレス
ヘッド製法：ロストワックス精密鋳造
仕上げ：ショット仕上げ フェース：ミーリング加工
モデル：#11S
ロフト角()：3
ライ角()：70
クラブ長さ(インチ)：33.0
[6529]ヨネックス Fiore 2023/オリジナルスチール//3
¥ 8008
クリーブランド Cleveland Golf スマートソール 4 type-S ウェッジ アクションウルトラライト レディス シャフト：アクションウルトラライト
¥ 8008
ヤマハ 22RMXVD40 I#5 850NEO R
¥ 7992
キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー
¥ 7988
ヤマハ 22RMXVD40 I#5 YRi SR
¥ 7980
ヤマハ 22RMXVD40 I#5 YRi R
¥ 7980
MAZEL ゴルフクラブ チッパー ゴルフ ピッチングウェッジ スチールシャフト、右利き&左利き、35°，45°，55°，60°メンズ&レデ
¥ 7949
ヤマハ 22RMXVD40 I#5 850NEO R
¥ 7911
HONMA レディース アイアン 単品 T//WORLD XP-1 #6 #11 カーボンシャフト VIZARD 39 ツアーワールド ホンマ GOLF
¥ 7854
マジェスティ(Majasty) マルマン シャトル アイアン(単品) I7 maruman SHUTTLE IMPACT FIT m230（
¥ 7841
Asyxstar ゴルフパター メンズ 右利きゴルファーまたはゴルフキッズパターとレディースミニゴルフパタークラブ?
¥ 7818
[フットジョイ] ゴルフシューズ 21 スーパーライト XP SL ボア メンズ ホワイト/ネイビー/レッド 26.0 cm 3E
¥ 8229
[フットジョイ] ゴルフシューズ HYDROLITE ハイドロライト BOA メンズ ホワイト/シルバー 26.5 cm 3E
¥ 8229
フットジョイ ゴルフシューズ Eコンフォート ボア レディース ホワイト/シルバー 24.5 cm 3E
¥ 8225
デサントゴルフ シューズケース シューズバッグ マット ゴルフ DQBVJA20 BK00(ブラック)
¥ 8224
フットジョイ ゴルフシューズ 21 スーパーライト XP SL ボア メンズ ブラック 24.5 cm 3E
¥ 8224
[スケッチャーズ] スニーカー Drive-Dogs at Play レディース WBL 23.0 cm
¥ 8215
フットジョイ ゴルフシューズ HYDROLITE ハイドロライト Lace メンズ ホワイト/シルバー 24.5 cm 3E
¥ 8215
落札価格8008円
235 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！