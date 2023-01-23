『Cleveland(クリーブランド)日本正規品 HUNTINGTON BEACH SOFT (ハンティントンビーチソフト) レディスパター ピストルグリップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 00時 29分に出品され04月10日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッド素材：SUS304ソフトステンレス

ヘッド製法：ロストワックス精密鋳造

仕上げ：ショット仕上げ フェース：ミーリング加工

モデル：#11S

ロフト角()：3

ライ角()：70

クラブ長さ(インチ)：33.0