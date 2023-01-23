『フットジョイ ゴルフウェア メンズ ストレッチタフタ フルジップ ウィンドジャケット FJ-F23-O01 2023年秋冬モデル M-XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 26分に出品され03月26日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 防風性のあるストレッチ布帛素材を採用したウィンドジャケット胸のサークルロゴワッペンと袖のThe Mark Of a Playerのワーディングがデザインポイント。《商品機能》【撥水】 水をはじく効果があり小雨時でも快適にプレーできます。【防風】 高い防風性を持った素材を使用し、風が強いプレーコンディションでも快適にプレー出来ます。《素材》本体：ポリエステル 100％《サイズ目安(cm)》[M]身長166-172 チェスト92-98[L]身長172-178 チェスト98-104[XL]身長178-184 チェスト104-110[2XL]身長184-190 チェスト110-116フットジョイ FJ FOOTJOY ゴルフ オススメ おすすめ 男性 アパレル ゴルフ用品 ウエア 洋服 メンズウェア トップス アッパー アウター ブルゾン 上着 ジャケット ウインドブレーカー フルジップ ジップアップ シンプル ベーシック サークルロゴ 撥水 防風 ストレッチ 動きやすい 快適 ネイビー 紺 81135 グレー 81136