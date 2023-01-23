『ルコックスポルティフ ゴルフ メンズ ウェア ストレッチフォーサー クルーネック プルオーバー ブルゾン QGMWJK02 2023年秋冬モデル M-3L【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 10時 19分に出品され05月01日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 独自の開発パターンとストレッチ性優れた素材を使う事で伸縮性にこだわりを持たせたアイテムです。寒暖差の激しいシーズンにさっと羽織れる1枚です。《機能》ストレッチ / はっ水 / 防風《素材》本体 ポリエステル100% 衿 ポリエステル 97% ポリウレタン 3%《サイズ目安(cm)》[S]身長：158-168 チェスト：80-88 ウエスト：68-76[M]身長：165-175 チェスト：88-96 ウエスト：76-84[L]身長：172-182 チェスト：96-104 ウエスト：84-94[LL]身長：175-185 チェスト：104-112 ウエスト：94-104[3L]身長：178-188 チェスト：112-120 ウエスト：104-112le coq sportif GOLF ルコックゴルフ ルコック スポルティフ オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 男性 メンズウェア アウター アッパー トップス 上着 ブルゾン ストレッチ はっ水 撥水 防風 白 ホワイト グレー ネイビー LQ23FWWEAR