『ルコックスポルティフ ゴルフ レディース ウェア 裏起毛 ストレート ロングパンツ QGWWJD06 2023年秋冬モデル S-LL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 31分に出品され03月29日 05時 31分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテヨコに伸びる裏起毛素材を使用したロングパンツ。ウエスト部分にはロゴ入りのジャガードゴムを使用しているので、厚みのあるシャツなどをインしたときにも圧迫感を感じにくく、快適な履き心地です。（9号:股下76cm）《機能》保温 / ストレッチ《素材》本体 ポリエステル93% ポリウレタン 7%ウエストゴム部 ナイロン 66% ポリエステル 29% ポリウレタン 5%《サイズ目安(cm)》S：身長149-155 バスト74-80 ウエスト58-64 ヒップ82-90M：身長155-161 バスト79-85 ウエスト64-70 ヒップ87-95L：身長159-165 バスト84-90 ウエスト69-77 ヒップ92-100LL：身長165-171 バスト89-99 ウエスト77-85 ヒップ97-105le coq sportif GOLF ルコックゴルフ ルコック スポルティフ オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 女性 レディースウェア ウィメンズ ボトムス パンツ 長ズボン 保温 暖かい 温かい ストレッチ 白 ホワイト ネイビー
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落札価格8008円
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