『アル・ハラメイン アンバー ウード ルビーエディション EDP・SP 60ml 香水 フレグランス AMBER OUD RUBY EDITION AL HARAMAIN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 23時 32分に出品され04月28日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 2022年に発売されたユニセックス香水です。日本では激レアなので、お求めはお早めに。香りは、オリエンタル・アンバリーの香調がベース。トップはサフランやビター・アーモンドなど。ミドルはエジプシャン・ジャスミンやシダーウッドなど。ラストはアンバーグリス、ウッディー・ノート、ホワイト・ムスクなど。メゾン・フランシス・クルジャンが発売して大ヒットした、「バカラ・ルージュ・540・エキストレート・ドゥ・パルファン」のレシピをそっくりそのまま使った香水。クルジャンの香水より安いところが一番のグッド・ポイントです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ アル・ハラメイン アンバーウードルビーエディション オーデパルファム スプレータイプ 60ml ] 英語名[ AL HARAMAIN AMBER OUD RUBY EDITION EAU DE PARFUM SPRAY ]