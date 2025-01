【天然フミン酸配合】フミン440mL×２袋　無香料・無着色・植物性天然成分配合【国産100％の天然フミン酸使用】【2025の人気アイテム】

商品情報

販売名:天然フミン酸配合 入浴液 バスフミン



自然界がくれた宝物と言われる植物性成分フミン酸。

バスフミンは、保湿成分たっぷりのとろ〜りとした液体です。

特に乾燥が気になる部分には直接お塗りいただいてもよいです。

かかと、ひじ、ひざなどに直接クルクルと馴染ませるようにお塗りください。またボディだけでなくお顔や髪の毛にもお使いいただけます。

What is natural humid acid? Natural humid acid of plant components is said that treasure from nature. This is acidic substance of plantability complexed with amino acid, enzyme, vitamin, mineral and so on, which made the soil of the plant repeat the decamp satin synthesis by microorganism over the years. This is used Japanese natural humid acid taken from soil of broad leaved forest

販売者

大一商事株式会社(秋田市)

お問い合わせ/連絡先

018-835-8051

平日: 9時〜18時

土曜:10時〜17時

日祝日/09014976983