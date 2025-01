トラサルディ ア ウェイ フォーハー EDT・SP 100ml 香水 フレグランス TRUSSARDI A WAY FOR HER【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

あすつく



2014年に発売されたレディス香水です。ふんわりとゴージャスでグラマラスなフローラル・オリエンタルの香調がベース。しっとりとした叙情的なニュアンスが特徴の一品にしあがっております。トップはベルガモット、ピーチ、ホワイト・ティーなど。ミドルはフランギパニ、チュベローズ、ジャスミンなど。ラストはアンブロキサン、ベチバー、サンダルウッド、ムスク、バニラなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ トラサルディ アウェイフォーハー オーデトワレ スプレータイプ 100ml ] 英語名[ TRUSSARDI TRUSSARDI A WAY FOR HER EAU DE TOILETTE SPRAY ]



※在庫がある商品は、通常1〜2営業日(休日を除く)以内のご発送予定ですが、他の運営サイトと在庫を共有しております為、「在庫あり」表示でも欠品・お取寄せとなる場合がございます。