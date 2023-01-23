『スマート脱毛器 IPL光美容器 レディース メンズ vio対応 顔 髭 日本語アプリ(国内メーカー監修) Smart Hack (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 58分に出品され04月18日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スマート脱毛器 IPL光美容器 レディース メンズ vio対応 顔 髭 日本語アプリ(国内メーカー監修) Smart Hack (ブラック)
【商品説明】
・【6段階調整で全身ケア対応】部位ごとに最適な照射力は異なるため、6段階の照射力に調整できるIPL脱毛器！顔、髭、vio対応！
・【サロンのスキルをアプリに集約】ケアデータを管理して、最適なケア（部位ごとの照射力、日数の間隔）を提案！サロンのセラピストのスキルをアプリに集約！
・【サロン級の最大12.5ジュールの照射力】140gという小さいIPL光脱毛器ながら、VIO含めた全身のムダ毛ケアに対応するため、サロン級の照射力を搭載！
・【レディース・メンズ両用】レディースに人気のIPL光美容器でもありながら、メンズが顔や髭のムダ毛ケアにも利用できる照射力
・【国内メーカー監修】日本人の肌に合う照射力を実
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
908 入札履歴
終了
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