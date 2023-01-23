『瑠璃・22cm皿 4セット OB-01 コベントガーデン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 41分に出品され04月18日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 サイズ(cm)：W22 Dなし H3.1 口径材質：陶器

































商品カテゴリ ビバ建材通販 職人工房 インテリア コベントガーデン その他装飾品・雑貨 花、ガーデニング その他花、ガーデニング

JANコード/ISBNコード 4573166648196

商品コード ob-01

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ 瑠璃・22cm皿

4セット

OB-01

コベントガーデン