『瑠璃・22cm皿 4セット OB-01 コベントガーデン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 41分に出品され04月18日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(cm)：W22 Dなし H3.1 口径材質：陶器
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573166648196
商品コード
ob-01
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落札価格8008円
112 入札履歴
終了
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