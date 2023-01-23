『龍安寺で紅葉を楽しむ 枯山水 龍安寺 + 南天 盆栽 下皿 天然孟宗竹飾り台セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 19時 54分に出品され05月08日 19時 54分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容
【枯山水（龍安寺）】
・トレイ・・・1枚
・砂・・・1袋
・レーキ（熊手）・・・１つ
・石（硅石）・・・１５個
・取扱説明書（日本語版／英語版））
【南天盆栽・下皿セット】
・南天の盆栽・・・黒鉢または白鉢のいずれか１つ
・下皿・・・1枚
・肥料・・・1袋
・育て方のしおり
【天然孟宗竹 苔玉・盆栽飾り台】
・飾り台（竹集成材）・・・１つ
サイズ・材質
【枯山水（龍安寺）】
サイズ（約）
・トレイ（木製・桐 ウレタン塗装） ：横約３５ｃｍ×奥行１４ｃｍ×高さ２．５cm
・レーキ（熊手・竹）：長さ１２.８ｃｍ×幅２.５ｃｍ
重量（約） ・８００g
Feyut 30 Pack Grow Sponges， Replacement Root Growth Sponges Seed Pods Compatible with AeroGarden， Seedling Starter Sponges Kit for Hydropo＿並行輸入品
¥ 8190
6Pcs Kratky Lids Wide Mouth Hydroponic Cover Lids， Kratky Mason Jar Lids with 6Pcs Kratky Blackout Sleeves Kratky Lid Insert Hydroponic Li＿並行輸入品
¥ 8190
Halatool 1 Inch Rockwool Cubes Garden Stonewool Grow Cubes Starter Plugs for Hydroponics Soilless Cultivation Seedlings Cuttings Clone Pla＿並行輸入品
¥ 8190
12Pcs Kratky Blackout Sleeves for Ball Mason Jars 32 Oz， Black Wide Mouth Mason Jar Grow Cover， Hydroponic Container Sheath， Sprouting Jar＿並行輸入品
¥ 8190
KFZDCG 50 Pack Grow Baskets， White Plant Growing Containers for Hydroponic Plant Baskets Hydroponics Baskets Compatible with Hydroponic Gr＿並行輸入品
¥ 8190
盆栽 花台 盆栽花台 けやき 丸 厚型 幅25〜32cm 厚さ約4-5cm 木製 台 盆栽卓 飾卓 丸花台 盆栽用品 欅 ケヤキ 盆栽妙
¥ 8176
AIEX Plant Spacer Kit， 25pcs Plant Spacer Compatible with Aerogarden Spacers Aerogarden Cover Plant Deck Opening for Indoor Hydroponic Gro＿並行輸入品
¥ 8120
AIEX Plant Spacer Kit， 25pcs Plant Spacer Compatible with Aerogarden Spacers Plant Deck Opening for Indoor Hydroponic Growing Systems (Bla＿並行輸入品
¥ 8120
Ecoogrower Plant Spacer Kit Compatible with Aerogarden，Plant Spacer Cover for Aerogarden Spacer Caps，for Indoor Hydroponic System，25 Pack，＿並行輸入品
¥ 8120
INOVASHON Grow Sponges for Hydroponics， Hydroponics Growing System Plant Sponge， Hydroponics Supplies Starter Kit， Herb Indoor Gardening S＿並行輸入品
¥ 8120
盆栽小鉢：春嘉（はるよし） 丸鉢14ｃｍ*現品 1品限り 資材
¥ 8085
盆栽小鉢：春嘉（はるよし） 丸鉢13ｃｍ*現品 1品限り 資材
¥ 8085
★★★お薦め 極上 名工 美芸(びげい) 紫泥透彫外縁雲脚丸深鉢(みがき) 4.1号鉢 径：12.3cm びげい ビゲイ 現品
¥ 8050
★★★お薦め 角山窯 幸峰(こうほう) 作 極上 朱泥焼締浮彫金彩昇竜図外縁雲脚深丸鉢 懸崖鉢 径：10.8cm 3.6号 現品
¥ 8050
★★★店長お宝 山岡 徹山(てつざん)2020新作 極上 霰(あられ)模様総緑青釉窯変外縁丸鉢 4.0号鉢 径：12.0cm 上野焼香春徹山窯 ロクロ造 登窯 現品
¥ 8050
★★★店長お宝 蔵出し お勧め お買得 珍品 プチ・豆鉢 超人気作家 六楽窯 名工 谷 嵐山 たに らんざん 染付模様図鉢 ３鉢セット 現品１セット
¥ 8050
★★★お勧め 持込希少品 極上 豆・ミニ 手書 四面色絵山水図隅入楕円鉢 作家：福岡県久留米市 落款無し 左右：6.0cm 2.0号鉢 現品一点物 新品
¥ 8050
★★★【送料無料】蔵出し名品 極上豆鉢 和鉢 名工 上州勝山 作 共箱 共布付 染付山水図撫角正方鉢 1．0号 左右1．5cm 現品一点物
¥ 8050
落札価格8008円
945 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！