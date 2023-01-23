『龍安寺で紅葉を楽しむ 枯山水 龍安寺 + 南天 盆栽 下皿 天然孟宗竹飾り台セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 19時 54分に出品され05月08日 19時 54分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 セット内容

【枯山水（龍安寺）】

・トレイ・・・1枚

・砂・・・1袋

・レーキ（熊手）・・・１つ

・石（硅石）・・・１５個

・取扱説明書（日本語版／英語版））



【南天盆栽・下皿セット】

・南天の盆栽・・・黒鉢または白鉢のいずれか１つ

・下皿・・・1枚

・肥料・・・1袋

・育て方のしおり



【天然孟宗竹 苔玉・盆栽飾り台】

・飾り台（竹集成材）・・・１つ



サイズ・材質

【枯山水（龍安寺）】



サイズ（約）

・トレイ（木製・桐 ウレタン塗装） ：横約３５ｃｍ×奥行１４ｃｍ×高さ２．５cm

・レーキ（熊手・竹）：長さ１２.８ｃｍ×幅２.５ｃｍ



重量（約） ・８００g