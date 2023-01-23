『ラスミック パーフェクション サーモン 大粒 6Kg 犬用 ドッグフード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 15時 53分に出品され05月01日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラスミック パーフェクション サーモン 大粒



【内容量】

6Kg



【カロリー】

370Kcal／100g



【原材料】

サーモン・玄米・パール麦・ポテト・ソラマメ・オートミール・サーモンオイル「天然トコフェロール（ビタミンE）を配合して保存」イワシ・オート繊維・アルファルファ・トマトポマース・乾燥人参・天然香料・チーズミール・シーソルト・塩化カリウム・プレバイオティックマイクロFOS・魚油・サンフラワーオイル・ユッカ抽出液・

ローズマリー抽出液・レシチン・ビタミンE・ナイアシン・Dパントテン酸カルシウム・ビタミンB12・ビタミンAアセテート・ビタミンD3・ビオチン・リボフラビン（ビタミンB2）・硝酸チアミン・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）・葉酸・Lリジン・DLメチオニン・Lアスコルビル2ポリリン酸塩・アミノ酸キレート・キレートマンガン・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・酸化亜鉛・酸化マンガン・硫酸銅・亜セレン酸ナトリウム・炭酸コバルト・二ヨウ素酸エチレンジアミン・プロバイオティクス（発酵乾燥物）・グルコサミン・コンドロイチン



【原産国】

オーストラリア