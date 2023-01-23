『ラスミック パーフェクション サーモン 大粒 6Kg 犬用 ドッグフード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 15時 53分に出品され05月01日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラスミック パーフェクション サーモン 大粒
【内容量】
6Kg
【カロリー】
370Kcal／100g
【原材料】
サーモン・玄米・パール麦・ポテト・ソラマメ・オートミール・サーモンオイル「天然トコフェロール（ビタミンE）を配合して保存」イワシ・オート繊維・アルファルファ・トマトポマース・乾燥人参・天然香料・チーズミール・シーソルト・塩化カリウム・プレバイオティックマイクロFOS・魚油・サンフラワーオイル・ユッカ抽出液・
ローズマリー抽出液・レシチン・ビタミンE・ナイアシン・Dパントテン酸カルシウム・ビタミンB12・ビタミンAアセテート・ビタミンD3・ビオチン・リボフラビン（ビタミンB2）・硝酸チアミン・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）・葉酸・Lリジン・DLメチオニン・Lアスコルビル2ポリリン酸塩・アミノ酸キレート・キレートマンガン・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・酸化亜鉛・酸化マンガン・硫酸銅・亜セレン酸ナトリウム・炭酸コバルト・二ヨウ素酸エチレンジアミン・プロバイオティクス（発酵乾燥物）・グルコサミン・コンドロイチン
【原産国】
オーストラリア
パーフェクション ドッグフード チキン 小粒 6kg＋国産鹿肉ジャーキー25g
¥ 8008
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¥ 8008
パーフェクション ドッグフード チキン 小粒 6kg ＋国産無添加さかなのおやつ
¥ 8008
(まとめ）プロマネージ 成犬用 チワワ専用 800g （ペット用品・犬フード)〔×12セット〕
¥ 8008
ベルカンド ファイネスト クロック ( 1kg*4袋セット )/ BELCANDO
¥ 8008
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¥ 8008
アラタ さやかのビスケット160g×60袋
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 大粒 6kg 【犬想いオリジナルセット】【デオクリーン付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【今治ハンドタオル ホワイト付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【BOSうんちが臭わない袋付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【犬想いオリジナルセット】【スマイルエッグ付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【今治ハンドタオル ネイビー付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【ハンディシャワー ライトピンク付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【ハンディシャワー アイボリー付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【ハンディシャワー ダークブラウン付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【デビフ85g缶詰 1缶付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【犬想いオリジナルセット】【デビフ150g缶詰 1缶付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【犬想いオリジナルセット】【デオクリーン付】
¥ 8008
落札価格8008円
462 入札履歴
終了
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