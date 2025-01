チュウ・フォー・モア・トゥリーズ 梨 Mサイズ ( 4個セット )/ チュウ・フォー・モア・トゥリーズ【2025年の人気アイテム】

商品情報

チュウ・フォー・モア・トゥリーズ 梨 Mサイズ(Chew for more trees なし チュウ・フォー・モア・ツリーズ チュー・フォー・モア・トゥリーズ チュー・フォー・モア・ツリーズ)/犬用品/ブランド:チュウ・フォー・モア・トゥリーズ/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】たかくら新産業/・単品JAN:4528636803551/【チュウ・フォー・モア・トゥリーズ 梨 Mサイズの商品詳細】「Chew for more trees」は、犬の本能である「噛む」「壊す」を満たすドッグトイです。歯の生え変わりでムズムズする時期の子犬や、家具などを齧る癖のある愛犬におすすめです。「Chew for more trees」で使用する木材は、農薬などの化学薬品を一切使用せず、じっくり年月をかけて天然乾燥し、無塗装で仕上げた国産の間伐材です。バラ科の梨の木は、桜よりも固く、噛む力が強い犬でも長く楽しめます。梨の木は犬が噛むとボロボロと細かく砕けるため、犬が飲み込んでも安心です。果実園の木ではなく、農薬が使われていない野生の梨を使用しています。/cate10130