『アクアリウム 水槽 置物 Gravel-white-1.1kg HappyFiller 2.4 LB White Gravels Pearlized Terrarium Rocks【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 56分に出品され03月28日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 Gravel-white-1.1kg HappyFiller 2.4 LB White Gravels Pearlized Terrarium Rocks Stones for Succulent Plants Cactus Bonsai Top Soil Cover，Zen Garden Landscaping，Fairy Garden，Vase Fillers

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商品名（自動翻訳）：HappyFiller 2.4 LB White Rocks Pearlized Stones Terrarium Gravels for Succulent Plants Top Soil Cover， Bonsai， Zen Garden， Fairy Garden， Aquarium Fish Tank Bottom

型番：Gravel-white-1.1kg

海外サイズ：10-15 mm

関連：アクアリウム，水槽，置物，インテリア，海外モデル，アメリカ，輸入物