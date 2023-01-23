『☆ラスミック パーフェクション チキン 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 16分に出品され04月28日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・原材料はヒューマングレードの天然素材を100％使用。
・パーフェクションのチキン（鶏肉）は、愛犬に安心して与えることが出来る厳選された高品質の鶏肉を使用したドッグフードです。
・高品質のチキン（鶏肉）には、タンパク質、アミノ酸、ビタミンなどの栄養源が豊富で特にタンパク質は、非常に消化吸収力に優れています。 ※アレルゲンとされる化学物質（ホルモン・抗生物質）が含まれた粗悪な鶏肉は一切使用しておりません。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4560399911302
商品コード
4560399911302
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg 【今治ハンドタオル モカ付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション ポーク 大粒 6kg【プレゼント ちゅ〜る付】
¥ 8008
ラスミック パーフェクション ポーク 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく
¥ 8008
☆ラスミック パーフェクション ポーク 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【今治ハンドタオル ホワイト付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【プレゼント BOSうんちが臭わない袋付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【プレゼント スマイルエッグ付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【今治ハンドタオル ネイビー付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【今治ハンドタオル モカ付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【ハンディシャワー ライトピンク付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【ハンディシャワー アイボリー付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【ハンディシャワー ダークブラウン付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【デビフ85g缶詰 1缶付】
¥ 8008
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg【デビフ150g缶詰 1缶付】
¥ 8008
【PET】※混載不可※※代引き不可※【送料無料】【ラスミック株式会社】Perfection パーフェクション チキン【6kg】JAN:4560399910220【RM】
¥ 8008
【PET】※混載不可※※代引き不可※【送料無料】【ラスミック株式会社】Perfection パーフェクション チキン【6kg】JAN:4560399910220【RM】
¥ 8008
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) グレービー仕立て チキン 85gx24個 (ケース販売)
¥ 8008
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン ローストラム入り 85gx24個 (ケース販
¥ 8008
落札価格8008円
710 入札履歴
終了
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