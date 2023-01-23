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☆ラスミック パーフェクション チキン 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく【2025カレンダーの人気アイテム】

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『☆ラスミック パーフェクション チキン 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 16分に出品され04月28日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

☆ラスミック パーフェクション チキン 大粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく【2025カレンダーの人気アイテム】

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商品説明


原材料鶏肉・玄米・パール麦・オートミール・鶏肉脂肪「天然トコフェロール（ビタミンＥ）を配合して保存」・サーモン・オート繊維・アルファルファ・乾燥全卵・トマトポマース・乾燥人参・天然香料・チーズミール・炭酸カルシウム・レシチン・シーソルト・塩化カリウム・魚油・サンフラワーオイル・ユッカ抽出液・ローズマリー抽出・プレバイオティクス・ビタミンＥ・ナイアシン・Ｄパントテン酸カルシウム・ビタミンＢ１２・ビタミンＡアセテート・ビタミンＤ３・ビオチン・リボフラビン（ビタミンＢ２）・硝酸チアミン・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンＢ６）・葉酸・Ｌリジン・ＤＬメチオニン・Ｌアスコビル２ポリリン酸塩・アミノ酸キレート・キレートマンガン・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・酸化亜鉛・酸化マンガン・硫酸銅・亜セレン酸ナトリウム・炭酸コバルト・二ヨウ素水素酸エチレンジアミン・プロバイオティクス（発酵乾燥物）・グルコサミン・コンドロイチン
成分粗タンパク質24％以上、粗脂肪18％以上、粗繊維4％以下、水分10％以下、カルシウム1.3％以上、リン1％以上、オメガ6　3%、オメガ3　1%、グルコサミン1，500mg/kg、コンドロイチン1200mg/kg
エネルギー370Kcal／100g
対象犬（オールステージ）
原産国オーストラリア
給与方法、給与量体重（ｋｇ）/給与量（ｇ/1日当）、1kg/28g、2kg/56g、4kg/100g、6kg/120g、8kg/160g、10kg/180g、15kg/225g、20kg/300g、30kg/420g、40kg/500g、50kg/600g
注意事項給与量は、目安です体重・体調にあわせて適宜調整してください。ぬるま湯又は、ペットミルクで柔らかくして与えるとより効果的に栄養分を吸収しやすくなります。新鮮な水を常に用意してあげてください。
保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。開封後は、お早め（１ヶ月以内）にご使用ください。





多種多様なドッグフードが販売されていますが、パピー・アダルト・シニアと区別されている事に疑問を感じたことは無いでしょうか？
ご存じのように自然界で生活する狼やトラなどの動物は年齢、体格の違いで異なる食事をとるでしょうか？同じように人間の場合でも乳児の時に母乳を飲む以外、子供、成人、高齢者と年齢や体格の違いで食事に区別や変化はありません。
つまり、私達の愛犬もパピー・アダルト・シニアと区別しなくても全年齢全犬種が同じ食事と栄養バランスで生活することが理想的な食事であると言えます。
愛犬の理想的な体重と体格そして健康管理には、幼犬、成犬、高齢犬、肥満犬用と食事療法で区別する必要はありません。
犬種や年齢など区別しなくても、高品質の素材に含まれる良質の優れた栄養を理想的なバランスで摂取する、これが犬本来の理想体重と健康を維持します。 高齢犬、不活発犬、消化器官の弱った犬にもおすすめです！
愛犬の健康を真剣に考える事、それには健康の源である食事を見直すことが重要です。つまり、愛犬達の安全と健康は、私達の選択で大きく左右されてしまうのです。その為、私たちが注ぐ愛情は、まず健康を守ることを最優先に考えてあげる必要があります。
パーフェクションは、使用素材の品質にこだわることを最優先と考えています。本来、犬が何を食べ、何を必要とするのか追求し、彼らが本当に必要とする栄養を最適バランスで供給してあげることが愛犬の健康管理へと繋がります。パーフェクションは、100％全ての原材料に厳選された天然素材、そしてヒューマングレード（人間が食べる食材と同じ）を使用し、副産物、増量剤、遺伝子組み換え作物、着色料、合成保存料などは一切含まれていません。原材料へのこだわりは、素材が持つ本来の美味しさを引き立て、高い嗜好性を実現します。
タンパク質や脂肪は、幼犬から高齢犬まで犬の成長段階に最も影響を与える重要な構成成分となります。その為、愛犬の健康を維持するには、栄養バランスに優れた食物を摂取する必要があります。しかし幾ら栄養価が高く優れた食物でもカラダに吸収しなければ効果がなく、成分値に記載する数値通り、正確に摂取出来なければ健康を維持することが難しくなります。また素材本来が持つ栄養は、品質が高レベルに維持されていない限り、正確に摂取できるとは言えません。つまり素材の栄養素をしっかり吸収させてあげるには消化に優れた上質の原材料を選び、適切なバランスで配合する必要があります。パーフェクションは、栄養をバランスよく吸収させてあげることを最重要と考え、数あるフードの中でも最高レベルの消化吸収率90％以上を実現しました。

・原材料はヒューマングレードの天然素材を100％使用。
・パーフェクションのチキン（鶏肉）は、愛犬に安心して与えることが出来る厳選された高品質の鶏肉を使用したドッグフードです。
・高品質のチキン（鶏肉）には、タンパク質、アミノ酸、ビタミンなどの栄養源が豊富で特にタンパク質は、非常に消化吸収力に優れています。 ※アレルゲンとされる化学物質（ホルモン・抗生物質）が含まれた粗悪な鶏肉は一切使用しておりません。

  • 商品カテゴリ

      • ペッツマム 2号店
      • 犬ごはん
      • スーパープレミアム
      • パーフェクション
      • ペット用品、生き物
      • 犬用品
      • ドッグフード
      • ドライフード

  • JANコード/ISBNコード

    4560399911302

  • 商品コード

    4560399911302

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2025.04.28 16:52
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