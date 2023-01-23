『パーフェクション ドッグフード ポーク 小粒 6kg ＋国産無添加さかなのおやつ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 35分に出品され05月05日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パーフェクションのポーク（豚肉）は、愛犬に安心して与えることが出来る厳選された高品質の豚肉を使用したドッグフードです。高品質のポーク（豚肉）は、タンパク質、ビタミンB-1（チアミン）B-2、B-12、またミネラル（鉄分、亜鉛）など栄養源が豊富で特にタンパク質は、非常に消化吸収力に優れています。
※アレルゲンとされる化学物質（ホルモン・抗生物質）が含まれた粗悪な鶏肉は一切使用しておりません。
ドッグフード パーフェクション チキン 小粒 6kg
¥ 8008
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☆ラスミック パーフェクション ポーク 小粒 6kg オールライフステージ対応 全犬種 離乳後〜老齢期 あすつく
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(選べるプレゼント付き) パーフェクション ドライフード ポーク 小粒 6kg
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パーフェクション ポーク 小粒 6kg＋国産鹿ラング20g 犬 全年齢
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パーフェクション (チキン) 小粒 「イタリア産」6kg (全年齢用)「選べるプレゼント付」
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療法食 ロイヤルカナン ドッグフード 満腹感サポート 小型犬用 S 3キログラム (x 1)
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【PET】※混載不可※※代引き不可※【送料無料】【ラスミック株式会社】Perfection パーフェクション チキン【6kg】JAN:4560399910220【RM】
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セレクトバランス シニア チキン小粒 7kg
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ベッツチョイス セレクトバランス エイジングケア チキン 小粒 7才以上の成犬用7kg
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特別療法食ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 犬用 消化ケア i/d 缶 チキン&野菜入り シチュー 156g×24缶
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KIRKLAND(カークランド) シグネチャー ネイチャーズドメイン サーモン/ポテト 15.87? 成犬用 グレインフリー
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セレクトバランス ライト チキン小粒 7kg
¥ 8007
セレクトバランス ライト チキン小粒 7kg
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セレクトバランス ライト チキン小粒 7kg
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ロットプレミア チキン＆アガリクス 高齢犬用 小粒 4kg
¥ 8007
落札価格8008円
397 入札履歴
終了
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