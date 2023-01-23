『パーフェクション ドッグフード ポーク 小粒 6kg ＋国産無添加さかなのおやつ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 35分に出品され05月05日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パーフェクションのポーク（豚肉）は、愛犬に安心して与えることが出来る厳選された高品質の豚肉を使用したドッグフードです。高品質のポーク（豚肉）は、タンパク質、ビタミンB-1（チアミン）B-2、B-12、またミネラル（鉄分、亜鉛）など栄養源が豊富で特にタンパク質は、非常に消化吸収力に優れています。

※アレルゲンとされる化学物質（ホルモン・抗生物質）が含まれた粗悪な鶏肉は一切使用しておりません。