『BD/OVA/OVA ToHeart2 adnext 特装版 Vol.2(Blu-ray) (初回特装版)【Pアップ】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 13時 51分に出品され05月03日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OVA (AQUAPLUS、佐藤利奈、山川琴美、柳沢まさひで、桂憲一郎、加藤やすひさ)

2010年12月22日 発売