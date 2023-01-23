『PEARL / C-930S パール ストレート シンバルスタンド(お取り寄せ商品)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 25分に出品され03月21日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 根強い人気のシングルレッグを装備した、ストレートタイプのシンバルスタンド



主な特長

Uni-Lock Tilter

180無段階調整可能なシンバルティルター。

Single Braced Legs

セッティングで他のスタンドに干渉しづらく、安定性抜群でストレスなく演奏できる、軽量なシングルレッグ。

Sure Grip Feet

床とのグリップ力を強化したデザインのラバーチップを装備することで安定感が抜群。



主な仕様

高さ調整幅：780mm〜1，480mm（※1）

重さ：3.5kg（※外箱込の重さです）

シンバルティルター部：プラスティックウィングナット / フェルトワッシャー、プラスチックシンバルカップ、Uni-Lock

パイプジョイント：ダイカストジョイント

レッグ：シングルレッグ

スタンド部パイプ径：28.6mm / 22.2mm / 15.9mm



保証:無し（パール・ドラムスタンド類はメーカー製品保証の対象外の商品です）

UD20201015