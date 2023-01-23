『TAMA / HC82W ストレート・シンバルスタンド(お取り寄せ商品)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 08時 54分に出品され04月15日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Roadpro ストレート・シンバルスタンド
シンプルなストレートタイプのシンバルスタンド。
無段階調整のシンバルティルター”Quick-Set Tilter”、ワンタッチで着脱可能なシンバルメイト”Quick-Set Cymbal Mate”を採用しています。
28.6mm径パイプのスタンドベースと、大型のラバーフットが優れた安定性を実現します。
FEATURE
グライドタイト・グリップ・ジョイント
クイックセット・ティルター
クイックセット・シンバルメイト
主な仕様
パイプ径 28.6mm-22.2mm-19.1mm
3脚部 ダブルレッグ
UD20150123
TAMA ハイハットスタンド HH205
¥ 8008
ドラムスティック PROMARK プロマーク スネアスティック シグネイチャーシリーズ Tim Jackson FireGrain Custom Nylon
¥ 8002
TAMA タマ PBTH15 ドラムスローンを持ち運ぶためにデザインされた専用バッグ PBTH15
¥ 8000
TAMA タマ Ironcobra アイアンコブラ 200 ハイハット・スタンド HH205
¥ 8000
TAMA タマ POWERPAD デザイナーズコレクション シングル/ツイン兼用 ドラムペダルバッグ ブラック TPB200BK
¥ 7998
締太鼓5丁掛用ケース
¥ 7997
MAXTONE ハイハットスタンド 高さ調整 600~930mm HS-002
¥ 7996
ドラム椅子 日本ブランドVertice ドラムスローン 無段階調整クロムドラムチェア ドラムスツール ギターチェア BLACK 黒 VTC-
¥ 7996
REMO レモ ヘッド PS-314BE
¥ 7987
楽器・音楽機材 GROVER グローバー チャイム・マレット ミディアム GV-PM3 国内正規品
¥ 7986
Paiste (パイステ) ハイハットシンバル PST-X Swiss Hi-Hat 10 Bottom
¥ 7985
DRUM FIRE DMA6450 ドラムマット (ドラムファイヤ)
¥ 7983
MEINL Percussion マイネル トレーニングパッド 12 Jawbreakerロゴ入り MPP-12-JB 国内正規品
¥ 7972
Paiste (パイステ) ハイハットシンバル PST-5N Sound Edge Hi-Hat 14 Bottom
¥ 7971
TAMA タマ パワーパッド・タムタム・バッグ 口径13 X 深さ10まで対応 PBT13
¥ 7970
VicFirth VIC-HB Heritage Brushes ブラシ
¥ 7970
TAMA HS40WN Stage Master Snare Stand Double Leg
¥ 7970
Hostaro カリンバ 34キー ソリッド 半音付き 親指ピアノ 高級サペリ ハードケース付 スタンド付 日本語取説付 C調
¥ 7970
落札価格8008円
557 入札履歴
終了
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