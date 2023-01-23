『TAMA / HC82W ストレート・シンバルスタンド(お取り寄せ商品)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 08時 54分に出品され04月15日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Roadpro ストレート・シンバルスタンド

シンプルなストレートタイプのシンバルスタンド。



無段階調整のシンバルティルター”Quick-Set Tilter”、ワンタッチで着脱可能なシンバルメイト”Quick-Set Cymbal Mate”を採用しています。



28.6mm径パイプのスタンドベースと、大型のラバーフットが優れた安定性を実現します。



FEATURE

グライドタイト・グリップ・ジョイント

クイックセット・ティルター

クイックセット・シンバルメイト



主な仕様

パイプ径 28.6mm-22.2mm-19.1mm

3脚部 ダブルレッグ



UD20150123