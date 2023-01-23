『TAMA ハイハットスタンド HH205【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 42分に出品され04月01日 07時 42分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Iron Cobra200 シリーズのドラムペダルと同じデザインのフットボードを採用しています。パイプ径は、下段が25.4mm、上段が22.2mm となります。

ツインペダルのセッティング時に便利な、3 脚部を回転させることが可能な機構、Swivel Foot 機構を採用しています。

スプリングテンションは5 段階に調整可能です。

フットボード先端にはTOE STOPPER HP900-81 (別売)の取り付けが可能です。



※ツインペダル・アタッチメント TPA90 は取り付けられません。



UD20131111