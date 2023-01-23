『TAMA ハイハットスタンド HH205【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 42分に出品され04月01日 07時 42分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Iron Cobra200 シリーズのドラムペダルと同じデザインのフットボードを採用しています。パイプ径は、下段が25.4mm、上段が22.2mm となります。
ツインペダルのセッティング時に便利な、3 脚部を回転させることが可能な機構、Swivel Foot 機構を採用しています。
スプリングテンションは5 段階に調整可能です。
フットボード先端にはTOE STOPPER HP900-81 (別売)の取り付けが可能です。
※ツインペダル・アタッチメント TPA90 は取り付けられません。
UD20131111
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落札価格8008円
325 入札履歴
終了
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