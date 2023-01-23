『Admiral アドミラル メンズ スニーカー BEATTY HI ビーティー HI SJAD2102 ブラック コットンツイル セール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 09分に出品され03月17日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イギリス軍のビンテージレーニングシューズを基に設計



ロイヤルロープから着想を得たウーブンテープを踵にデザイン

アッパー素材にオーガニックコットンツイルを使用

アッパーとソールを縫い付けるマッケー縫いを採用

クッション性の高い樹脂インソールを採用

屈曲性に優れ足馴染みのよいバルカナイズ製法

商品詳細

品番 SJAD2102

カラー BLACK-02

素材 甲:コットン 底:合成底







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