『Admiral アドミラル メンズ スニーカー BEATTY HI ビーティー HI SJAD2102 ブラック コットンツイル セール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 09分に出品され03月17日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イギリス軍のビンテージレーニングシューズを基に設計
ロイヤルロープから着想を得たウーブンテープを踵にデザイン
アッパー素材にオーガニックコットンツイルを使用
アッパーとソールを縫い付けるマッケー縫いを採用
クッション性の高い樹脂インソールを採用
屈曲性に優れ足馴染みのよいバルカナイズ製法
商品詳細
品番 SJAD2102
カラー BLACK-02
素材 甲:コットン 底:合成底
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落札価格8008円
540 入札履歴
終了
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