『SHARP AQUOS フォトプレーヤー HN-PP100 ブラック HN-PP100-B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 16分に出品され03月30日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SHARP AQUOS フォトプレーヤー HN-PP100 ブラック HN-PP100-B



【商品説明】

・AQUOSフォトプレーヤー

・フォトスライドショー : スタイル : 5種類、GBM : 10曲

・メーカー型番 : HN-PP100B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・印刷方式 : 昇華型熱転写方式(オーバーコート付)

・印刷解像度(主走査×副走査) : 300×300dpi



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 2.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。