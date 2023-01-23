『SHARP AQUOS フォトプレーヤー HN-PP100 ブラック HN-PP100-B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 16分に出品され03月30日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHARP AQUOS フォトプレーヤー HN-PP100 ブラック HN-PP100-B
【商品説明】
・AQUOSフォトプレーヤー
・フォトスライドショー : スタイル : 5種類、GBM : 10曲
・メーカー型番 : HN-PP100B
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・印刷方式 : 昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
・印刷解像度(主走査×副走査) : 300×300dpi
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 2.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
71 入札履歴
終了
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