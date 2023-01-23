『OuZhuoYay ショルダーバッグ メンズ ブランド 肩掛けバッグ メンズ ショルダーバッグメンズ 用 メッセン ジャーバッグ 軽量【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 17時 52分に出品され03月08日 17時 52分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OuZhuoYay ショルダーバッグ メンズ ブランド 肩掛けバッグ メンズ ショルダーバッグメンズ 用 メッセン ジャーバッグ 軽量



【商品説明】

・【ショルダーストラップ調節可能】ショルダーバッグ ショルダーベルトの長さは68-112cmの間に調節可能で、身長や掛け方に応 じて好き勝手に調整できます。ショルダーバッグ 肩掛けと斜めがけ2way仕様で、その日の気分やコーディネートに合わせて好き なように背負えます

・【スクエア型・たっぷり収納】スクエア型のショルダーバッグ、メインポケットには手帳、iPad、ペットボトル、折り畳 み傘、長財布などガッツリと納められ、利便性が高いですのショルダーバッグ メンズ。また、ショルダーバッグポケットも充実に設けられ、鍵、カードなどの小 物を仕切りよく整理できます

・【厳選された素材】ショルダーバック上質なナイロン



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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