『[SALE 20%OFF] エビセン Evisen Skateboards スケートボード Waist Shoulder Pouch (Brown4)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 54分に出品され03月22日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エビセン Evisen Skateboards スケートボード Waist Shoulder Pouch (Brown)
-Staffs Comment-
フィッシングアイテムからインスパイアされた 2WAYバッグ。ウエストバッグしてもショルダーバッグとしても使えます。外装、内装共に細かなギアの収納に最適な使い勝手の良いポケットを配置。釣りを含むアウトドアシーンでも街中でも重宝します。背面はナイロンテープを上下に取り付け、ロッド（釣）も固定できる特徴的なデザイン。独特な光沢感のある斜めの太い織りが特徴的なナイロンツイ
ルを使用。生地の裏面はPVC加工が施され、防水性にも長けています。あると便利なキーフックパーツ付き。バッグラインのためにデザインされた EVISENラバーネームと赤いピスネームが外装に鎮座し、内装には EVISENの四方縫いネームと制作を担当した SPEAKEASYのネーム入り。
-Size-
One size (W24cm x H18cm x D8cm)
-Quality-
(本体)Nylon 100%
＊プラウザ環境により色身、サイズ感等が違う場合がございますので、
十分ご確認のうえご購入お願い致します。
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落札価格8008円
655 入札履歴
終了
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