『リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納ルーム付き ピンク刺繍【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 23時 37分に出品され04月15日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納ルーム付き ピンク刺繍
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 48.80 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
842 入札履歴
終了
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