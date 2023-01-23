『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント メッシュポケット 軽量 多機能 ポケット多数 PC収納 ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 51分に出品され03月29日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック カンゴールロゴプリント メッシュポケット 軽量 多機能 ポケット多数 PC収納 ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 36.39 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

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