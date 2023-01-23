『[ビアンキ] ボディバッグ B5対応 大容量 大きめ ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 50分に出品され03月14日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテ36cmxヨコ20cmxマチ7cm ポケットの数:5(外側3/内側2) 重量:550g
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落札価格8008円
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