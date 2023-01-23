『スウェット Champion(チャンピオン) クルーネックスウェットシャツ 23SS MADE IN USA C5-P001【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 32分に出品され03月03日 07時 32分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:69950891

ショップ:B2nd，ビーセカンド

ブランド:Champion，チャンピオン，Uncut Bound，アンカットバウンド

商品名:Champion(チャンピオン) クルーネックスウェットシャツ 23SS MADE IN USA C5-P001

カテゴリ:トップス>スウェット

ブランド品番:785-3132218

素材:綿85%、ポリエステル15% /グレーのみ綿80%、ポリエステル20%

原産国:米国製

カラー:ホワイト，ブラック，グレー，ゴールド

サイズ:MEDIUM，LARGE，X-LARGE

企画ID:1544676

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ スウェット

Champion(チャンピオン)

クルーネックスウェットシャツ

23SS

MADE

IN

USA

C5-P001