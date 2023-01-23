『スウェット Champion(チャンピオン) クルーネックスウェットシャツ 23SS MADE IN USA C5-P001【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 32分に出品され03月03日 07時 32分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:69950891
ショップ:B2nd，ビーセカンド
ブランド:Champion，チャンピオン，Uncut Bound，アンカットバウンド
商品名:Champion(チャンピオン) クルーネックスウェットシャツ 23SS MADE IN USA C5-P001
カテゴリ:トップス>スウェット
ブランド品番:785-3132218
素材:綿85%、ポリエステル15% /グレーのみ綿80%、ポリエステル20%
原産国:米国製
カラー:ホワイト，ブラック，グレー，ゴールド
サイズ:MEDIUM，LARGE，X-LARGE
企画ID:1544676
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落札価格8008円
565 入札履歴
終了
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