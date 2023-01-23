『シャツ ブラウス HILTON/ヒルトン GM LEGEND BOWLING SHIRTS ボーリングシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 01時 06分に出品され03月10日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73627054

ショップ:ROOP TOKYO，ループトーキョー

ブランド:HILTON，ヒルトン，ROOPTOKYO，ループトウキョウ

商品名:HILTON/ヒルトン GM LEGEND BOWLING SHIRTS ボーリングシャツ

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:131-23SS/，000030905

素材:コットン60%、ポリエステル40%

カラー:ブラック，ブルー，ネイビー

サイズ:M，L，XL

企画ID:1565558

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ シャツ

ブラウス

HILTON/ヒルトン

GM

LEGEND

BOWLING

SHIRTS

ボーリングシャツ