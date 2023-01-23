『エアージェイ 【5個セット】 エアージェイ Type-C to Lightning PVCノーマルケーブル 2m ブラック MCJ-200M-BKX5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 22時 43分に出品され03月06日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MCJ200MBKX5 USB Type-C to Lightningケーブル 2m