『CableMod C-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Black L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 03時 29分に出品され04月07日 03時 29分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CableMod C-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Black L



【商品説明】

・クローズドケーブルコーム搭載済み

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・優れた耐久性

・太いワイヤーを採用し、より豊かな表情を実現

・高密度ModFlexスリーブ

・鮮やかな色彩のワイドレンジ



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 18.11 cm

奥行 : 25.81 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。