『CableMod C-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Black L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 03時 29分に出品され04月07日 03時 29分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CableMod C-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Black L
【商品説明】
・クローズドケーブルコーム搭載済み
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・優れた耐久性
・太いワイヤーを採用し、より豊かな表情を実現
・高密度ModFlexスリーブ
・鮮やかな色彩のワイドレンジ
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 18.11 cm
奥行 : 25.81 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
543 入札履歴
終了
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