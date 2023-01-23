【新品】1週間以内発送 AVIOT TE-D01q2 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング 着せ替えイヤーウィング付き bluetooth TE-D01q2-RD レッドスピネル【コストコ お買い得】

商品説明

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独創的なデザインと豊富なカラバリで個性を楽しめる。再生可能時間やフィット感を向上させたノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホンです。



ドライバー形式：φ10mmダイナミック型

通話用内蔵マイク：高性能MEMSマイク×2 （片側）

バッテリー容量：イヤホン片耳60mAh/ケース380mAh

最大通話時間：6時間

最大連続再生時間：11.5時間

充電ケース併用時最大再生時間：34時間 ※再生時間は使用環境により変動する可能性があります

急速充電：10分充電/最大1.5時間再生

イヤホン本体 充電時間：約1.5時間

充電ケース 充電時間：約1.5時間

ケースによるイヤホン本体への充電回数：2回

充電ポート：USB Type-C

ノイズキャンセリング：アクティブノイズキャンセリング

外音取込：対応

防水性能：IPX4相当 ※イヤホン本体のみ

Bluetooth version：5.2

マルチペアリング：8デバイス

マルチポイント：2デバイス ※一部の製品は専用アプリによるアップデートが必要です

対応コーデック：SBC、AAC

対応プロファイル：A2DP、HFP、HSP、AVRCP

対応アプリ：AVIOT SOUND ME

低遅延モード：対応

片耳モード：対応





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状 態: 新品

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