『【新品】1週間以内発送 AVIOT TE-D01q2 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング 着せ替えイヤーウィング付き bluetooth TE-D01q2-WH パールホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 56分に出品され03月11日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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独創的なデザインと豊富なカラバリで個性を楽しめる。再生可能時間やフィット感を向上させたノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホンです。
ドライバー形式：φ10mmダイナミック型
通話用内蔵マイク：高性能MEMSマイク×2 （片側）
バッテリー容量：イヤホン片耳60mAh/ケース380mAh
最大通話時間：6時間
最大連続再生時間：11.5時間
充電ケース併用時最大再生時間：34時間 ※再生時間は使用環境により変動する可能性があります
急速充電：10分充電/最大1.5時間再生
イヤホン本体 充電時間：約1.5時間
充電ケース 充電時間：約1.5時間
ケースによるイヤホン本体への充電回数：2回
充電ポート：USB Type-C
ノイズキャンセリング：アクティブノイズキャンセリング
外音取込：対応
防水性能：IPX4相当 ※イヤホン本体のみ
Bluetooth version：5.2
マルチペアリング：8デバイス
マルチポイント：2デバイス ※一部の製品は専用アプリによるアップデートが必要です
対応コーデック：SBC、AAC
対応プロファイル：A2DP、HFP、HSP、AVRCP
対応アプリ：AVIOT SOUND ME
低遅延モード：対応
片耳モード：対応
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状 態: 新品
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※当商品は希少品につき、定価以上での販売の場合がございます。予めご了承ください。
※ご注文確定後のキャンセル・返品・数量変更等はお受けできません。
※即納商品につきまして、当店は毎週日曜日は発送業務を行っておりません。そのため、翌営業日以降の発送とさせて頂きます。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4571597060747
商品コード
10009895
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落札価格8008円
737 入札履歴
終了
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